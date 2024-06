Vermisstensuche in Esslingen: 50-Jähriger vermisst – Polizei sucht Zeugen

Vermisstensuche in Esslingen

3 Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

In Esslingen wird seit Dienstag ein Mann vermisst. Der 50-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei sucht nun mit einem Bild nach dem Mann.











Die Polizei sucht aktuell nach dem 50 Jahre alten Alexander Mock aus Esslingen, der seit Dienstag vermisst wird. Nach Angaben der Beamten hatte der Vermisste im Laufe des Tages sein gewohntes Umfeld verlassen und ist seitdem nicht mehr aufzufinden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zuletzt wurde Alexander Mock laut Polizei am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, in Fellbach gesehen. Der 50-Jährige könnte sich aber auch im Bereich von Kirchheim aufhalten. Den derzeitigen Ermittlungen der Beamten zufolge muss davon ausgegangen werden, dass sich der auf Medikamente angewiesene Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Beschreibung des Vermissten

Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos. Daher fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm. Der Vermisste ist circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze Haare und war zuletzt mit einem grauen Pullover, einer Sporthose sowie Badeschlappen bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.