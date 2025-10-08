1 Die Polizei suchte am Mittwochabend mit Spürhunden nach dem Jungen. Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde dieser schließlich wohlbehalten aufgefunden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein vermisster Sechsjähriger aus Endersbach wurde am späten Mittwochabend wohlbehalten aufgefunden. Zuvor hatte die Polizei mit Streifen, einem Hubschrauber und Suchhunden gefahndet.











Update (8. Oktober 22.40 Uhr): Der seit Mittwochmittag vermisste sechsjährige Junge aus Weinstadt-Endersbach konnte laut Angaben der Polizei am späten Mittwochabend wohlbehalten aufgefunden werden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde er in Stuttgart-Botnang auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Jungen erkannte und sofort die Polizei verständigte, konnte eine Streifenbesatzung das Kind kurze Zeit später wohlbehalten in Obhut nehmen.

Sechsjähriger auf Supermarktplarktplatz in Botnang aufgefunden

Dem Jungen geht es laut Angaben der Polizei gut. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die zahlreichen eingegangenen Hinweise während der Suche.

Die Polizei hatte seit Mittwochmittag mit Streifen, zwischenzeitlich mit einem Hubschrauber sowie Polizeispürhunden nach dem Jungen gesucht.

Update (8. Oktober, 22 Uhr): Bei der Suche setzt die Polizei nun auch Personenspürhunde ein. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber sei bislang ohne Erfolg geblieben, sagte ein Beamter des Polizeipräsidiums Aalen am Abend. „Ich hoffe darauf, dass wir ihn bald finden.“

Erstmeldung (8. Oktober, 19.30 Uhr): Ein sechs Jahre alter Junge aus Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Die Polizei fahndet nach dem Jungen und bittet außerdem die Bevölkerung um Hinweise.

Junge war seit Mittwochmittag verschwunden

Wie die Polizei berichtet, wird der Sechsjährige aus Endersbach seit etwa 13.30 Uhr vermisst. Demnach habe sich der Junge mit seinem blauen Fahrrad von zu Hause in unbekannte Richtung entfernt. Das Kind sei bereits früher einmal als vermisst gemeldet worden, damals sei der Junge im benachbarten Ort Fellbach entdeckt worden - mehr als fünf Kilometer von Endersbach entfernt.

Alle Freunde und Bekannten des Jungen seien bereits befragt worden, auch die Schule des Kindes sei durchsucht worden, so die Polizei. Das Kind lebe zusammen mit seinen Eltern und zwei Geschwistern. Ein Grund für sein Verschwinden sei nicht ersichtlich.

Es bestand der Verdacht, dass sich der Junge eventuell in einer hilflosen Lage befinden könne.