Der 50 Jahre alte Marc E. aus Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall wird seit Mittwochmorgen vermisst. Laut Polizei könnte der Mann bewaffnet sein. Die Beamten haben ein Foto des 50-Jährigen veröffentlicht und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Polizei meldet, verließ der Mann gegen 6.30 Uhr sein Wohnhaus in Braunsbach-Döttingen und kam nicht wie gewohnt an seiner Arbeitsstelle in Waldenburg an. Seither ist er verschwunden.

So sieht der Vermisste aus

Der 50-Jährige ist mit einem grauen BMW der X-Reihe mit dem Kennzeichen SHA-M 302 unterwegs und führt eventuell eine Waffe mit sich. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist etwa 1,87 Meter groß, hat eine kräftige Statur, braune Haare und eine Stirnglatze.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 50-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 07361/5800 entgegen.