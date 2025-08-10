Vermisstensuche im Kreis Esslingen: Seniorin aus Baltmannsweiler vermisst – Polizei veröffentlicht Foto

1 Die Polizei suchte bereits mit einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Seit Samstagnachmittag wird eine 91-Jährige im Kreis Esslingen vermisst. Die Polizei veröffentlicht ein Foto der Vermissten und bittet um Hinweise.











Eine 91 Jahre alte Frau aus Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) wird seit Samstagnachmittag vermisst. Das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen hat für die Suche ein Foto der Vermissten sowie ihren Namen veröffentlicht. Demnach heißt sie Gerda Roos.

Sie habe vermutlich gegen 16.30 Uhr am Samstag zu Fuß ein Seniorenzentrum in der Kirchstraße verlassen, in dem sie wohnt, und werde seither vermisst. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Eine bisherige Suche, in der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden sei, sei erfolglos geblieben.

So sieht die Vermisste aus Baltmannsweiler aus

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung der Vermissten veröffentlicht: Sie ist etwa 1,55 Meter groß, hat weiße schulterlange Haare und eine schlanke Statur. Sie dürfte, so heißt es, mit einer hellblauen Strickjacke und einer dunklen Hose bekleidet sein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen telefonisch unter 0711/3990-330. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise entgegen.