Vermisstensuche im Enzkreis: 16-Jährige seit Wochen verschwunden – Polizei sucht mit Foto

2 Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren ergebnislos. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seit Wochen wird eine 16-Jährige aus Niefern-Öschelbronn vermisst. Die Polizei hat ein Foto veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.











Eine 16 Jahre alte Jugendliche aus Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) wird seit Mitte Oktober vermisst. Nach erfolglosen Fahndungen hat die Polizei nun ein Bild der Vermissten veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wie die Beamten berichten, verließ die 16-Jährige am 17. Oktober ihr gewohntes Umfeld und kehrte nicht mehr zurück. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen waren ergebnislos. Hinweise, dass das Mädchen Opfer einer Straftat wurde, liegen der Polizei bislang nicht vor.

So sieht die Vermisste aus

Die Vermisste ist schlank, etwa 1,72 Meter groß und trägt lange blond-gefärbte Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 an die Polizei zu wenden.