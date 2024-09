Vermisstensuche im Enzkreis: 13-Jährige seit Ende August verschwunden – Polizei sucht mit Foto

2 Die Polizei sucht nach einer vermissten 13-Jährigen aus Niefern-Öschelbronn. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine 13-Jährige aus Niefern-Öschelbronn ist seit Ende August verschwunden. Eine Fahndung brachte keine Erkenntnisse, die Polizei sucht nun mit einem Foto nach der Jugendlichen.











Die 13 Jahre alte Sharmin I.K. aus Niefern-Öschelbronn im Enzkreis wird seit Freitag, 30. August, vermisst. Da eine polizeiliche Fahndung bislang erfolglos blieb, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach der Vermissten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Beamten berichten, verließ die 13-Jährige am 30. August die Einrichtung, in der sie untergebracht war, und kehrte bislang nicht mehr zurück. Die Polizei startete eine Fahndung, die allerdings ergebnislos blieb. Laut Polizei liegen keine Hinweise vor, dass die 13-Jährige Opfer einer Straftat geworden sei. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Das trug die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens

Die Vermisste ist schlank. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeans, ein braunes Top und Sneaker. Besonders auffallend ist eine Bandage am linken Arm.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.