Rettungskräfte rücken zu mehreren Sucheinsätzen im Gebiet des Bodensees aus. In Lindau und Radolfzell wird jeweils ein Mann vermisst. Zeugen hatten zuvor Hilfeschreie aus einem Segelboot vernommen.















Die Polizei hat zwei Vermisstenmeldungen vom Bodensee veröffentlicht. Die beiden 93- und 69-Jahre alten Männer sind wohl völlig unabhängig von einander verschwunden.

Im ersten Fall ist ein leeres Segelboot auf dem Bodensee entdeckt worden. Der 93 Jahre alte Skipper des Bootes gilt nach Polizeiangaben vom Donnerstag als vermisst. Mutmaßlich soll ein medizinischer Notfall für sein Verschwinden verantwortlich sein.

Zeugen hören Hilfeschreie aus einem Segelboot

Am Mittwochnachmittag hörten Zeugen, die mit einem anderen Boot unterwegs waren, Hilfeschreie. Sie fuhren zu dem Segelboot, das bereits leer war, und verständigten die Einsatzkräfte. Auf dem Boot fanden Retter der Wasserwacht Körperflüssigkeiten.

Ob es sich dabei um Blut handeln könnte, war zunächst nicht bekannt. Es wurde sofort eine Suche nach dem Mann gestartet. Unter anderem waren ein Rettungshubschrauber und Boote im Einsatz. Am Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt.

Auch am Mindelsee wird ein Mann vermisst

Im zweiten Vermisstenfall wird unweit davom ein Mann seit seinem Aufenthalt am Mindelsee in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) vermisst. Der 69-Jährige hatte sich alleine an das Gewässer begeben, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte. Als der Mann nicht zurückkehrte, fuhr seine Ehefrau demnach zum See. Vor Ort konnte sie ihn nicht finden und verständigte die Rettungskräfte.

Am Ufer sei lediglich das Handtuch des Mannes gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei seien mit Hubschraubern, Tauchern und mehreren Booten ausgerückt. Zum Einsatz am See kamen auch Wärmebildkameras, Drohnen, ein Wasserspürhund und Sonargeräte. Die Suche wurde am Mittwochabend nach vier Stunden beendet und am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen, wie der Polizeisprecher sagte. Rettungsdienst und Notfallseelsorge betreuten Angehörige des Vermissten.