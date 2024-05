Vermisstenmeldung in Ulm: 16-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Vermisstenmeldung in Ulm

3 Das Bild der Vermissten befindet sich aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Eine 16-Jährige aus Ulm wird vermisst. Sie soll sich zuletzt auch in Ehingen aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise.











Das Polizeipräsidium Ulm fahndet nach einer 16-Jährigen, die verschwunden ist. Linnea S. wurde demnach zuletzt am Donnerstag, 28.03.2024, in Ulm gesehen. Laut Angaben der Polizei verließ sie am Donnerstagabend ihre Wohngruppe und wird vermisst.

Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Eine hilflose Lage könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Hinweisen zufolge soll sich die Vermisste zuletzt auch in Ehingen im Alb-Donau-Kreis aufgehalten haben.

Vermisste trägt vermutlich gefärbtes Haar

Linnea S. ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat kurzes offenes, vermutlich gefärbtes Haar. Die Haarfarbe könne vom Bild (aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie aufrufbar) der Vermissten abweichen, schreibt die Polizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.