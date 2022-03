Einbruch in Weilheim/Teck Baumaschinen gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Weilheim/Teck (Kreis Esslingen) in einen Container auf einer Baustelle eingebrochen und haben verschiedene Werkzeugmaschinen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.