Vermisstenfall in Göppingen: Vermisster wohlbehalten aufgetaucht – Polizei beendet Suche

In Göppingen wurde seit Dienstag ein Mann vermisst. Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, dass er wieder aufgetaucht ist. Die Polizei hat damit ihre Suche eingestellt.











Der seit Dienstagvormittag vermisste Mann aus Göppingen ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der Vermisste am Mittwoch wohlbehalten an seiner Wohnanschrift in Leinfelden-Echterdingen an.

Zuletzt war der Mann am Dienstag gegen 10 Uhr in einer Arztpraxis in Göppingen gesehen worden. Seither fehlte von ihm jede Spur. Da die Polizei eine hilflose Lage nicht ausschloss, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Nachdem diese nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Auch ein Foto wurde veröffentlicht.

Die Polizeipräsidien Ulm und Reutlingen sowie die Angehörigen des Vermissten bedanken sich für die Mithilfe.﻿