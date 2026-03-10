Vermisstenfall in Göppingen: Polizei sucht 64-Jährigen – Spur führt Richtung Stuttgart

1 In Göppingen wird seit Dienstag ein 64-Jähriger vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa

In Göppingen wird seit Dienstag ein 64-Jähriger vermisst. Zuletzt wurde er in einer Arztpraxis gesehen. Hinweise deuten darauf hin, dass er Richtung Stuttgart unterwegs sein könnte.











Seit Dienstagvormittag wird der 64-jährige Bernd A. aus Göppingen vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zuletzt gegen 10 Uhr in einer Arztpraxis in Göppingen gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei schließt eine hilflose Lage nicht aus.

Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Hinweisen zufolge könnte er mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Stuttgart oder Leinfelden-Echterdingen gefahren sein.

Polizei bittet um Hinweise

Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß und hat eine kräftige Statur (rund 90 kg). Zum Zeitpunkt seines Verschwindens könnte er eine dunkle Lederjacke getragen haben. Darunter trug er ein graues Sweatshirt der Marke Camp David mit Reißverschluss, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Seit Dienstag wird der 64-jährige Bernd A. aus Göppingen vermisst. Foto: Polizeipräsidium Ulm

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat Bernd A. seit dem 10. März 2026 gesehen?

Wer weiß, wo er sich aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 entgegen.