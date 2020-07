Vermisstenfahndung in Schlaitdorf (Kreis Esslingen)

2 Bei der Suche wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Foto: picture alliance/dpa/Jens Büttner

Die junge Frau könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Seit Mittwochmorgen wird sie vermisst.

Schlaitdorf - Die Polizei sucht nach der 25 Jahre alten Katharina Manz aus Schlaitdorf (Kreis Esslingen), die seit Mittwochmorgen vermisst wird. Die Vermisste hatte in den frühen Morgenstunden ihre Wohnung verlassen, berichtet die Polizei. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die umfangreiche Suche, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Katharina Manz in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Katharina Manz ist circa 1,70 Meter groß, schlank, hat braune Augen und schulterlange dunkle Haare, die meist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Frau Manz trägt eine schwarze Brille und vermutlich eine helle, leinenfarbene, lange Hose und ein schwarzes Top.

Katharina Manz ist mit einem orangenen Suzuki Swift mit dem amtlichen Kennzeichen ES-KM 6794 unterwegs.

Wer die Vermisste oder den orangefarbenen Suzuki Swift gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder dem Polizeirevier Nürtingen Telefon 07022/92240 zu melden.