Vermisste Inga: Eltern suchen auf Smoothie-Flasche

1 So sehen die Flaschen aus, die in mehr als 30.000 Supermärkte verkauft werden. Foto: Truefruits

Ein bekannter Hersteller von Smoothies bedruckt sein Flaschen mit zwei Vermisstenfällen. Beide sind seit Jahren ungeklärt – hohe Belohnung winkt.











Link kopiert

Dass auf Milchpackungen Vermistenmeldungen abgedruckt werden, kennt man eigentlich nur aus den USA. Hierzulande ist es eher unüblich, dass so nach Menschen gesucht wird. Nun geht der Smoothie-Hersteller True Fruits diesen ungewöhnlichen Schritt. Seine Flaschen, die in mehr als 30.000 Supermärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Regalen stehen werden, bedruckt er mit zwei Vermisstenanzeigen.

Es geht um die Vermissten Lars Mittank und Inga Gehricke, die seit mehreren Jahren verschwunden sind. Die Damals Fünfjährige war im Anfang Mai 2015 von einem Familienfest in bei Uchtspringe im Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt) verschwunden.

So sahen die beiden Vermissten zum Zeitpunkt ihres Verschwindens aus. Foto: True Fruits

Vermisste Inga und 2000 Hinweise

Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Technik, Spürhunden und mehr als 1.500 Einsatzkräften blieben seitdem ergebnislos. Die Ermittler gingen mehr als 2.000 Spuren und Hinweisen zu Inga nach. Immer wieder wurden Teiche ausgepumpt, Gewässer abgesucht und Gebäude durchsucht - ohne eine Spur von dem Mädchen zu finden.

Vermisste Inga und Ihre Eltern

Auch eine groß angelegte Suchaktion im vergangenen Dezember brachte keine neuen Erkenntnisse. Die Eltern Victoria Gehricke und Jens-Uwe Gehricke wollen die Hoffnung aber nicht aufgeben.

Lars Joachim Mittank aus Berlin verschwand indes vor rund zehn Jahren. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war der Flughafen in Varna (Bulgarien). Der Mann war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt.

Fakten zum Fall Lars Mittank

Vermisst seit: 08.07.2014

Größe: circa 1,80 Meter

Gewicht: circa 85 kg

Augenfarbe: Braun

Letzter bekannter Aufenthaltsort: Flughafen Varna, Bulgarien

Alter: 38 Jahre (verschwunden mit 28 Jahren)

mehr zu Lars Mittank

Fakten zum Fall Inga Gehricke

Vermisst seit: 02.05.2015

Letzter bekannter Aufenthaltsort: Diakoniewerk Wilhelmshof e. V., Stendal, Sachsen-Anhalt

Alter: 15 Jahre (verschwunden mit 5 Jahren)

mehr zu Inga Gehricke

Die Familien der beiden Vermissten unterstützen die Aktion, sie erhoffen sich neue Hinweise. „Bei Inga gibt es außerdem ein neues Aging-Foto, das erstmals mit dieser Aktion veröffentlicht wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Suche nach ihm „flaue langsam ab“. Die Ermittlungen würden in seinem Fall nur noch privat finanziert.

Vermisste Inga verzweifelt von Mutter gesucht

„Mein allergrößter Wunsch ist, dass mein Kind gefunden wird“, sagt Victoria Gehricke, die Mutter von Inga. Für Hinweise, die helfen die beiden Vermissten zu finden, ist eine Belohnung von 50.000 Euro ausgelobt. Hier gibt es weitere Informationen zu den Vermisstenfällen.