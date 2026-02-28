1 In Baden-Württemberg werden derzeit über 30 Menschen vermisst. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Immer wieder werden Menschen vermisst – in Baden-Württemberg sind es aktuell über 30 Personen. Von einem Mann fehlt schon seit fast 30 Jahren jede Spur. Die Polizei gibt nicht auf.











Link kopiert

Manche Menschen werden Tage vermisst, andere Wochen, Monate oder sogar Jahre. Die Dauer hängt stark vom Einzelfall ab, ob eine Gefahr für Leib oder Leben besteht, lässt sich von der Polizei nicht immer sicher ausschließen. Auch die Frage, ob etwas Schlimmeres passiert ist, bleibt oft ungewiss.

80 Prozent der Fälle innerhalb eines Monats gelöst

Laut Angaben des Bundeskriminalamts werden täglich in ganz Deutschland 200 bis 300 Vermisstenmeldungen erfasst, wobei etwa dieselbe Anzahl pro Tag gelöscht wird. Rund die Hälfte aller Vermisstenfälle klärt sich innerhalb der ersten Woche auf. Im ersten Monat liegt die Quote der gelösten Fälle bei über 80 Prozent. Nur rund drei Prozent aller vermissten Personen bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Solange ein Vermisstenfall nicht abgeschlossen ist, bleibt eine Fahndung der Polizei bis auf Weiteres aktiv.

Aktuell werden 33 Personen in Baden-Württemberg vermisst – die Altersspanne ist groß. Während derzeit Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren seit wenigen Wochen bis Monaten vermisst werden, gibt es auch einige Männer und Frauen mittleren Alters, deren Aufenthaltsort derzeit (Stand: 27.02.2026) unbekannt ist.

Neueste Vermisstenfälle

Der jüngste Vermisstenfall beim Polizeipräsidium Aalen betrifft die 15-jährige Luisa Jane Täubert. Nach Angaben der Polizei verließ die Jugendliche am Dienstag, dem 24. Februar 2026, gegen 14 Uhr nach einem Streit mit ihrer Mutter die Wohnung in Riesbürg-Pflaumloch und kehrte seither nicht zurück.

Die 15-Jährige ist nach einem Streit mit ihrer Mutter verschwunden. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Das Mädchen reagiert weder auf Anrufe noch auf Nachrichten, ihr Handy ist ausgeschaltet. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die 15-Jährige hat weder Bargeld noch eine Bankkarte bei sich, jedoch ein Deutschlandticket. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sie – wie bereits in der Vergangenheit – über soziale Medien Kontakt zu bislang unbekannten Personen aufgenommen hat und sich möglicherweise in deren Umfeld aufhält. Weitere Informationen zu diesem und zu allen folgenden Vermisstenfällen gibt es auf der Webseite der Polizei.

Ein weiterer ziemlich aktueller Fall, beschäftigt derzeit das Polizeipräsidium Pforzheim: Ein Mann wird vermisst.

Die Polizei sucht diesen Mann aus Pforzheim. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Laut Polizei wurde der Mann zuletzt am Sonntag, dem 22. Februar 2026, an der Shell Tankstelle in der Wilferdinger Straße in Pforzheim gesehen, danach verliert sich seine Spur. Nach Informationen von Angehörigen, die sich an unsere Zeitung gewandt haben, könne es sein, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Stuttgart und zu seinem früheren Wohnort unterwegs ist. Wie die Polizei mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Aalen

Claus Dietmar H. aus Aalen

Claus Dietmar H. wird vermisst. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Die Polizei ist ebenfalls auf der Suche nach Claus Dietmar H., der seit Freitag, dem 22. August 2025, nicht auffindbar ist. Zuletzt wurde der 56-Jährige in einer Anlage für betreutes Wohnen in Aalen gesehen, bevor er sich am Tag darauf auf den Weg nach Schwäbisch Gmünd zu einem Flohmarkt machte. Von dort kam er nicht mehr zurück. Der 56-Jährige wird als circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, 110 bis 120 Kilogramm schwer und mit kräftiger Statur beschrieben. Er spricht Schwäbisch und hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens längere Haare. Wie die Polizei mitteilt, fehlen ihm aufgrund von Amputationen mehrere Finger sowie beide Vorderfüße.

Margit B. aus Schwaikheim

Von Margit B. fehlt seit Mai vergangenen Jahres jede Spur. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Seit Freitag, dem 30. Mai 2025, wird die 65-jährige Margit B. vermisst. Ein Nachbar hatte sie zuletzt an diesem Abend an ihrem Wohnort in Schwaikheim gesehen – seitdem fehlt von ihr jede Spur. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung und damit verbundene Orientierungslosigkeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Situation befindet.

Daniel S. aus Freiburg

Niemand weiß, wo sich Daniel S. aus Freiburg aufhält. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wo ist Daniel S. aus Freiburg? Am Sonntag, dem 8. Juni 2025, wurde der 48-Jährige aus dem Stadtteil Wiehre bei der Polizei als vermisst gemeldet. Laut Polizei wird der Vermisste auf etwa 1,75 bis 1,80 Meter und 70 Kilogramm geschätzt. Daniel S. hat einen schlanken Körperbau. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er lange braune Haare mit silbrig-weißen Koteletten. Außerdem trägt er seine Haare oft in einem Zopf, raucht Zigaretten und E-Zigaretten und spricht Hochdeutsch mit südbadischem Dialekt.

Helga W. aus Freiburg-Weingarten

Die Seniorin Hela W. wird seit Mai 2025 vermisst. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Seit Donnerstag, dem 8. Mai 2025, ist die 82-jährige Helga W. aus Freiburg-Weingarten wie vom Erdboden verschluckt. Sie hat graue, schulterlange Haare, die sie meist zu einem Zopf gebunden trägt. Helga W. ist 1,50 bis 1,55 Meter groß und circa 60 bis 65 Kilogramm schwer. Wer sie sieht, könnte sie an einer Wölbung rechtsseitig der Nase oder ihrer zittrigen linken Hand erkennen.

Scarlett S. verschwunden in Todtmoos

Von ihrer Wanderung im Südschwarzwald ist Scarlett S. nicht mehr zurückgekehrt. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wo ist Scarlett S. aus Bad Lippspringe (NRW)? Die damals 26-Jährige wurde am 10. September 2020 zuletzt im Südschwarzwald gesehen. Sie war in Todtmoos zum Wandern unterwegs, als der Kontakt zu ihren Angehörigen abriss. Eine Überwachungskamera in einem Supermarkt in der Umgebung zeichnete sie am Tag ihres Verschwindens noch auf – danach verliert sich ihre Spur.

Bis heute gilt Scarlett S. als vermisst. Trotz intensiver Suchmaßnahmen und einer Ausstrahlung des Falls am 29. Juni 2022 in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...vermisst“ gibt es weiterhin keine entscheidenden Hinweise zu ihrem Verbleib.

Vermisstenfall – Polizeipräsidium Heilbronn

Richard Hans Burk aus Bad Mergentheim

Richard Hans Burk ist seit dem 1. April 2018 nicht auffindbar.Polizei Baden-Württemberg/

Seit fast acht Jahren wird Richard Hans Burk vermisst. Der damals 80-Jährige verschwand am 1. April 2018 aus einem Pflegeheim in Bad Mergentheim. Nach Angaben der Polizei war er zu diesem Zeitpunkt dement und desorientiert, befand sich körperlich jedoch in einem guten Zustand. Er trug bei seinem Verschwinden eine beige Hose, einen grauen Pullover und ein blaukariertes Hemd sowie blaue Schuhe.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Karlsruhe

Corinna R. aus Karlsruhe

Der Aufenthaltort von Corinna R. ist seit Anfang Februar unbekannt. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Ein ziemlich aktueller Vermisstenfall betrifft Corinna R. aus Karlsruhe. Die 53-Jährige mit grauem, schulterlangem Haar wird seit Sonntag, dem 8. Februar 2026, vermisst. Sie verließ zur Mittagszeit ihre Wohnung und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie laut Angaben der Polizei eine schwarze sowie eine braune Jacke und eine Jeans. Außerdem war sie vermutlich mit einem 24-Zoll-Mountainbike unterwegs, das über eine abfallende, blau-weiße Stange verfügt.

Manfred M. aus Kraichtal

Manfred M. ist mit seinem Fahrrad spurlos verschwunden. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wo sich der 67-jährige Manfred M. aus Kraichtal derzeit aufhält, ist unklar, denn seit Mittwoch, dem 15. Oktober 2025 sucht die Polizei nach ihm. Der 67-Jährige hat gegen 6.30 Uhr seine Wohnanschrift mit einem schwarzen, älteren Herren-Fahrrad verlassen. Danach wurde er laut Polizei gegen 9.30 Uhr im Bereich des Spielplatzes „Alla Hopp Anlage“ am westlichen Stadtrand von Edenkoben in Rheinland-Pfalz zum letzten Mal gesehen. Zuletzt trug er offenbar eine lange Radlerhose und eine blau-weiße Trainingsjacke. An seinem Herrenrad ist vermutlich eine schwarze Satteltasche mit roten Farbelementen angebracht. Der Vermisste hat eine Halbglatze mit weißen Haaren.

Monika Z. aus Karlsbad-Ittersbach

Seit etwa drei Monaten wird die Jugendliche vermisst. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wo ist die 14-jährige Monika Z. aus Karlsbad-Ittersbach? Seit Samstag, dem 22. November 2025, fehlt von der Jugendlichen jede Spur. An diesem Tag verließ das Mädchen gegen Mittag ihr elterliches Zuhause und kam nicht mehr zurück. Die Jugendliche ist laut Polizeiangaben circa 1,60 Meter groß, trägt dunkelbraunes, langes Haar und ist von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 14-Jährige jugendtypische Kleidung.

Damien R. aus Stutensee

Damien R. ist seit September verschwunden. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Der 15-jährige Damien R. aus Stutensee wird seit Donnerstag, dem 11. September 2025, vermisst. Seither ist er nicht mehr in seiner Wohnunterkunft anzutreffen. Der Polizei liegen keine Hinweise auf den genauen Aufenthaltsort des Jugendlichen vor.

Romano C. aus Karlsruhe

Über fünf Jahre sucht die Polizei schon nach Romano C. aus Karlsruhe. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Nachdem er Mitte Januar 2021 die Wohnung eines Bekannten in der Karlsruher Oststadt verließ, ist der damals 53-jährige Romano C. aus Karlsruhe nicht mehr auffindbar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte Romano C. halblange, braune Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine dunkle Daunenjacke sowie einen dunklen Kapuzenpullover und eine Base Cap. Er ist etwa 1,75 Meter groß.

Daniel Melc aus Karlsruhe

Vor fast drei Jahrzehnten verschwand der damals 25-jähirge Daniel Melc. Foto: olizei Baden-Württemberg

Am 17. August 1997 verschwand der damals 25-jährige Daniel Melc spurlos. Zuletzt wurde er an diesem Tag in der Nachbarschaft der elterlichen Wohnung in Karlsruhe gesehen. Dort war er mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs. Der etwa 1,70 Meter große Mann ist seither unauffindbar. Damit gilt er seit fast 30 Jahren als vermisst.

Johannes Bernhard aus Karlsruhe-Hagsfeld

Seit Heiligabend 2011 ist Johannes Bernhard verschwunden. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Mehr als 10 Jahre sucht die Polizei schon nach Johannes Bernhard aus Karlsruhe-Hagsfeld. An Heiligabend im Jahr 2011 verließ der damals 25-Jährige seine Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Zur Zeit seines Verschwindens hatte er dunkelbraune, kinnlange Haare und trug viele verschiedene Armbänder an beiden Unterarmen. In seinem Gebiss fehlen mehrere Zähne.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Konstanz

Silke R. aus Bad Dürrheim

Silke R. ließ ihr Auto auf einem Parkplatz zurück – von ihr fehlt jede Spur. Foto: Polizei Baden-Württemberg

In einer hilflosen Lage könnte sich die 48-jährige Silke R. aus Bad Dürrheim befinden. Sie wird seit Mittwoch, dem 21. Januar 2026, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie zuletzt am Nachmittag des besagten Tages nahe einer Klinik in Bad Dürrheim gesehen. Hier ließ sie ihr Auto auf einem Parkplatz zurück. Wo sie sich aufhält, ist unklar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie einen knielangen braunen Mantel an.

Jürgen W. aus Rottweil

Jürgen W. ist seit April 2025 wie vom Erdboden verschluckt. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Auch Jürgen W. aus Rottweil ist verschwunden. Am 9. April 2025 wurde der 55-Jährige von Angehörigen als vermisst gemeldet. Das genaue Datum seines Verschwindens ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Der Vermisste ist höchstwahrscheinlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß unterwegs. Jürgen W. hat grüne Augen, eine kräftige Statur und schütteres Haar. Er ist rund 1,75 bis 1,80 Meter groß.

J asmin M. aus Eigeltingen

Die Polizei sucht bis heute nach der Leiche der jungen Frau. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Es ist bereits drei Jahre her, dass Freunde und Familie die 21-jährige Jasmin M. als vermisst gemeldet haben – seither fehlt jede Spur von ihr. Die Polizei hat jedoch schon herausgefunden, dass die junge Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass ihr Ex-Freund für den Tod von Jasmin verantwortlich ist – er wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Ihre Leiche ist allerdings bis heute nicht gefunden worden, weshalb der Fahndungsaufruf weiterhin besteht.

Vermisstenfall – Polizeipräsidium Ludwigsburg

C.N. aus Rutesheim

Wo sich der 57-Jährige aufhält, ist unklar.Polizei Baden-Württemberg/

Seit April 2025 wird in Rutesheim ein Mann vermisst. Zuletzt wurde der 57-jährige C. N. am 23. April 2025 gegen 17 Uhr in Weil der Stadt gesehen. Der Vermisste dürfte nach Polizeiangaben zu Fuß unterwegs sein. Der 57-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung – eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe laut Polizei nicht. Der Vermisste raucht und hat den Schriftzug „Motörhead“ auf dem Oberarm tätowiert.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Mannheim

15-Jährige aus Eppelheim

Seit Anfang des Jahres sucht die Polizei nach der 15-Jährigen aus Eppelheim. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Die Polizei sucht außerdem eine 15-Jährige aus Eppelheim. Das Mädchen wird seit Freitag, dem 9. Januar 2026, vermisst. Sie ist circa 1,60 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Sie trägt möglicherweise ein Kopftuch.

Oliver Z. aus Mannheim

Oliber Z. aus Mannheim ist seit dem 7. Januar 2026 verschwunden. Foto: Polizei Baden-Württemberg

In Mannheim wird der 59 Jahre alte Oliver Z. vermisst, dessen Aufenthaltsort seit Mittwoch, dem 07. Januar 2026, gegen Mittag für die Polizei unklar ist. Die Beamten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass der Vermisste sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

59-Jährige aus Wiesloch-Baiertal

Nach einem Besuch bei ihrem Sohn verschwindet diese 59-jährige Frau spurlos. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wenige Tage vor Weihnachten verschwindet eine 59-Jährige aus Wiesloch-Baiertal. Nachdem sie die Wohnanschrift ihres Sohnes in Wiesloch am Mittwochvormittag, dem 17. Dezember 2025, verlassen hatte, wurde sie nicht mehr gesehen. Die Polizei kann nach derzeitigem Ermittlungsstand weder einen Unglücksfall noch eine hilflose Lage, in der sich die Frau befinden könnte, ausschließen.

Zu dem Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie laut Polizei mit einem grauen VW Golf Variant mit Heidelberger Kennzeichen unterwegs und trug eine blaue Jeans sowie eine Wachsjacke. Die Vermisste wird als circa 1,75 Meter groß und mit brauner Kurzhaarfrisur beschrieben. Außerdem soll sie eine kräftige Statur haben und rund 70 bis 75 Kilogramm wiegen.

Unbekannte aus Mannheim?

Wer ist diese Frau aus Mannheim? Foto: Polizei Baden-Württemberg

Die Ermittler stehen in Mannheim vor einem Rätsel: Eine Frau wird vermisst. Doch weder ihre Identität noch der Zeitpunkt ihres Verschwindens sind bekannt. Die Polizei sucht nach Hinweisen und beschreibt die Vermisste so: Circa 55 bis 70 Jahre alt, um die 1,55 Meter groß, blaue Augen und Brillenträgerin. Sie spricht mit fränkischem Dialekt und ist schlecht zu Fuß. Ihre grauen Haare hat sie möglicherweise zu einem Zopf gebunden.

Felix Heger aus Oftersheim

So könnte Felix Heger im Alter von 17 Jahren ausgesehen haben, heute ist er um die 22 Jahre alt. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Seit Januar 2006 gilt Felix Heger aus Oftersheim als vermisst. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er gerade einmal zweieinhalb Jahre alt. Nach einem Wochenendbesuch brachte sein Vater ihn nicht wie vereinbart zur Mutter zurück. Wenige Wochen später wurde der Vater tot in einem Waldgebiet bei Wiedenfelsen zwischen Bühlertal und Sand im Landkreis Raststatt aufgefunden. Von Felix selbst fehlt bis heute jede Spur – der Fall ist weiterhin ungeklärt. Mithilfe einer künstlichen Alterung konnte die Polizei ein Bild erstellen, das zeigt, wie Felix möglicherweise als 17-Jähriger beziehungsweise heute aussehen könnte.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Offenburg

Ida K. aus Baden-Baden

Wer hat Ida K. aus Baden-Baden gesehen? Foto: Polizei Baden-Württemberg

Seit Donnerstag, dem 22. Januar 2026, fehlt von Ida K. aus Baden-Baden jede Spur. Sie verabschiedete sich von ihrem Lebensgefährten und verließ das Haus, um ihren Sohn in Baden-Baden zu besuchen. Dort kam sie allerdings nie an. Daraufhin entschied sich ihr Lebensgefährte am Sonntag, den 25. Januar dazu, die 39-Jährige als vermisst zu melden. Wie die Polizei mitteilt, liege derzeit kein Hinweis auf eine Straftat vor, trotzdem könne eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Ida K. ist 1,66 Meter groß, schlank und hat kurze, krause Haare. Ihr Scheitel war zuletzt rot gefärbt. Die Frau mit zentralafrikanischen Wurzeln trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine schwarze Winterjacke mit grünen Streifen.

Marko Z. aus Rastatt

Schon mehr als ein Jahr fehlt von Marko Z. aus Rastatt jede Spur. Foto: Polizei Baden-Württemberg

1, 80 Meter groß, schlank und dunkle Haare – mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei den vermissten 30-jährigen Marko Z. aus Rastatt. Am Freitag, dem 17. Januar 2025, verließ der Mann seine Wohnung und fuhr vermutlich mit einem dunkelblauen Renault Modus mit dem Kennzeichen RA-MZ-1994 weg. Wohin er wollte, ist unklar.

Alexander B. aus Lichtenau

Der Aufenthaltsort von Alexander B. ist seit fast zwei Jahren unbekannt. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Mit Wanderbekleidung ausgestattet, hat der 51-jährige Alexander B. aus Lichtenau am Mittwoch, den 3. April 2024 gegen 8 Uhr morgens sein Haus verlassen – seither ist er wie vom Erdboden verschluckt. Der Vermisste ist circa 1,70 Meter groß und hat graue kurze Haare. Bei seinem Verschwinden trug er eine schwarze Wanderhose, eine schwarze Softshelljacke und dunkle Wanderschuhe. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Pforzheim

Eckhard G. aus Kieselbronn

Der Vermisste Eckard G. mit und ohne Bart. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wo hält sich Eckhard G. aus Kieselbronn (Enzkreis) auf, fragt die Polizei. Der Senior wird seit Freitag, dem 6. Februar 2026, vermisst und könnte sich laut Polizeiangaben in einer hilflosen Lage befinden. Der 72-Jährige hat weiße Haare, einen Bart und ist Brillenträger. Er ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und wird als hager beschrieben. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine helle Jacke.



Paulina H. aus Niefern-Öschelbronn

Von der Jugendlichen Paulina H. fehlt jede Spur. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Seit Oktober 2025 wird in Niefern-Öschelbronn eine Jugendliche vermisst. Die 16-jährige Paulina H. verließ am Freitag, den 17. Oktober 2025, ihr gewohntes Umfeld und kam nicht mehr zurück. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Die Vermisste ist schlank, etwa 1,72 Meter groß und trägt lange, blondgefärbte Haare.

Vermisstenfall – Polizeipräsidium Ravensburg

Brigitte R. aus Immenstaad am Bodensee

Brigitte R. fuhr mit dem Taxi zum Bahnhof, danach verliert sich ihre Spur. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Wer hat Brigitte R. am Vormittag des 19. Juni 2021 im Bereich des Friedrichshafener Stadtbahnhofs oder anschließend an einem anderen Ort gesehen, fragt die Polizei. Die damals 68-Jährige ließ sich an diesem Tag von ihrem Zuhause zum Friedrichshafener Stadtbahnhof fahren. Seither fehlt von ihr jede Spur. Was sie dort tat, ob und wohin sie weiterreiste, ist bis heute unklar. Auch zu ihrem möglichen Zielort liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

Nach Angaben der Ermittler litt die Vermisste an Depressionen hatte wenige Monate zuvor sich, versucht das Leben zu nehmen, woraufhin sie sich drei Wochen im Zentrum für Psychiatrie Weissenau in stationärer Behandlung befand. Danach bekam sie regelmäßig Unterstützung von der Sozialstation. Brigitte R. hat braune Augen und braun-graue, schulterlange Haare. Sie ist 1,50 Meter groß und circa 50 Kilogramm schwer. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine grau-grüne Jacke und hatte einen Rucksack bei sich.

Vermisstenfälle – Polizeipräsidium Ulm

Klaus Peter S. aus Riedlingen

Seit Sommer 2025 wird Klaus Peter S. vermisst. Foto: Polizei Baden-Württemberg

In einer hilflosen Lage könnte sich auch Klaus Peter S. aus Riedlingen befinden. Der Senior wird seit Dienstagabend, dem 12. August 2025, vermisst. Die Polizei beschreibt ihn als 1,70 Meter groß. Bei seinem Verschwinden hatte er eine Glatze und trug ein graues T-Shirt und eine graue Jogginghose, sowie braune Sneaker. Er hat sichtbare Zahnlücken.

Jürgen G. aus Illerrieden

Jürgen G. ist auf Medikamente angewiesen. Foto: Polizei Baden-Württemberg

Der 59-jährige Jürgen G. wird seit Samstag, 6. Juli 2024 vermisst. Zuletzt wurde er in Illerrieden gesehen, seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden. Der Vermisste ist überwiegend zu Fuß unterwegs. Da er nach Polizeiangaben regelmäßig Medikamente einnehmen muss, kann eine hilflose Situation nicht ausgeschlossen werden. Jürgen G. ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze grau-braune Haare sowie blaue Augen.

Daniel Eberhardt aus Ulm

Der mysteriöse Vermisstenfall Daniel Eberhardt konnte bis heute nicht aufgeklärt werden Foto: Polizei Baden-Württemberg

Seit über 20 Jahren gilt der damals 15-jährige Daniel Eberhardt aus Ulm als vermisst. Er wurde zuletzt in einem Zug von Ulm nach Thalfingen (Bayern) gesehen, seither fehlt jede Spur von ihm. Möglicherweise stieg er um 17:40 Uhr in Thalfingen oder um 17:41 Uhr in Oberelchingen aus. Ob er eine Stunde später dann wieder mit dem Zug zurück nach Ulm fuhr, ist bis heute unbekannt. Der Vermisstenfall wurde bereits zweimal in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ ausgestrahlt.