1 Die Polizei suchte am Donnerstag nach einer vermissten Frau aus Welzheim, die inzwischen wieder aufgetaucht ist. Foto: 7aktuell.de/ Kevin Lermer

Nachdem eine große Suchaktion am Aichstruter Stausee erfolglos verläuft, sucht die Polizei kurzzeitig mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer Vermissten aus Welzheim. Nun ist die Frau wieder da.















Link kopiert

Die Polizei gibt Entwarnung: Eine seit Donnerstagmorgen vermisste 53-Jährige aus Welzheim ist nach intensiver Suche wieder aufgetaucht. Die Beamten hatten am Abend ein Bild der Frau veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Kurze Zeit später wurde die Frau dann gefunden.

Eine umfangreiche Suchaktion am Morgen konzentrierte sich vor allem auf den Aichstruter Stausee. Trotz eingesetzter Hubschrauber, Drohnen, Polizeireiter, Polizeitaucher und Suchhunden wurde die Vermisste nicht gefunden. Gegen 19.30 Uhr wurde die Frau allerdings in einer Scheune in Aichstrut wohlbehalten angetroffen.