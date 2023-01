4 Die Polizei bittet um Mithilfe (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Das 16-jährige Mädchen, das am Dienstag auf dem Weg zur Schule verschwunden ist, wird noch immer vermisst. Die Polizei vermutet, dass sich die Jugendliche im Kreis Esslingen aufhalten könnte und bittet dringend um die Mithilfe der Bevölkerung.















Die Polizei sucht weiterhin fieberhaft nach dem 16-jährigen Mädchen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis), dessen Aufenthaltsort nun bereits seit Dienstag ungeklärt ist. Bisherige kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben demnach weiterhin keinerlei Erkenntnisse, die das grundlose Verschwinden des Mädchens in irgendeiner Weise erklären könnten.

Die Kriminalpolizei bittet deshalb nochmals verstärkt und dringlich um weitere sachdienliche Hinweise, die das untypische Verschwinden von Julia W. und deren Aufenthaltsort klären könnten. Die Beamten setzen mittlerweile auch Fahndungsplakate bei der Suche nach der Vermissten ein.

16-Jährige hatte am Dienstagmorgen ihr Elternhaus verlassen

Die Jugendliche hatte am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr ihr Elternhaus verlassen und ist seither verschwunden. An ihrer Schule in Stuttgart-Sommerrain war sie nicht angekommen. „Der Kriminalpolizei lagen vage Informationen vor, dass das Mädchen ihren Lebenskreis bewusst verlassen haben könnte und sich bei Kirchheim unter Teck beziehungsweise in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte“, hatte das Polizeipräsidium Aalen später mitgeteilt. Weil sich diese Hinweise nach Angaben eines Polizeisprechers verdichtet haben, wurde die Suche im Kirchheimer Raum ausgeweitet.

Die 16-Jährige ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt etwa 50 Kilogramm, hat lange braune Haare, trägt eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie nach bisherigen Erkenntnissen mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie mit schwarzen Winterstiefeln.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Nummer 07151/950-333 entgegengenommen. Das Fahndungsfoto der Polizei finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.