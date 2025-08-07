Vermisste aus Fellbach: Polizei sucht mit Foto nach 13-Jähriger aus Schmiden

2 Die Polizei sucht nach einer vermissten 13-Jährigen (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand, STZN

Die Polizei im Rems-Murr-Kreis fahndet nach einer vermissten 13-Jährigen. Diese hat am Montagabend das Elternhaus in Fellbach-Schmiden verlassen und fehlt seitdem.











Die Polizei im Rems-Murr-Kreis fahndet nach einer vermissten Jugendlichen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wird bereits seit Montagmorgen (4. August) ein 13 Jahre altes Mädchen aus dem Fellbacher Ortsteil Schmiden vermisst. Zu diesem Zeitpunkt verließ sie die Wohnung ihrer Eltern und kehrte bislang nicht zurück.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Jugendliche sich in einer hilflosen Lage befindet. Sie wird beschrieben als

ungefähr 1,55 Meter groß

sehr schlank

mit auffallend langen, braunen Haaren

bekleidet mit einer weiten, hellblauen Jeans und schwarz-weiß gestreiften Adidas-Schuhen.

Die Vermisste könnte sich laut der Polizei zeitweilig im Bereich Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) aufgehalten haben. Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht nach dem Mädchen und nimmt unter der Telefonnummer 07361 / 5800 Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen aus Schmiden entgegen.

Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht. Aus rechtlichen Gründen finden Sie dieses in unserer Bildergalerie.