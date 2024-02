Vermieter und Eigentümer: Schon 1000 Anmeldungen für Termin zum Heizen in Stuttgart

Schon 1000 Anmeldungen für Termin zum Heizen in Stuttgart

1 Blick auf Stuttgart: Gebäudesanierungen gelten als wichtiger Baustein in der Wärmewende. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zwei Gesetze haben die Heizungswende zum 1. Januar eingeläutet. Über die Auswirkungen erhalten Vermieter und Eigentümer aus Stuttgart in der Liederhalle nötige Informationen.











Link kopiert

Seit dem 1. Januar gelten zwei neue Gesetze rund ums Thema Heizen: Zum einen das Gebäudeenergiegesetz, zum anderen das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Beide haben großen Einfluss darauf, wie in Zukunft geheizt werden kann. Um die Auswirkungen, die die neuen Gesetze für Eigentümer und Vermieter haben, geht es bei einer Informationsveranstaltung am Montag, 26. Februar, 18 Uhr, in Stuttgart. Dazu lädt der Verein Haus & Grund ein.