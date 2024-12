Verlosung zu Neujahr: EZ sucht schöne Fotos vom Feuerwerk im Kreis Esslingen

1 Die Weinberge gehören zu den Orten mit bester Aussicht auf das Silvesterfeuerwerk über Esslingen. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Der Himmel über dem Kreis Esslingen wird auch zu diesem Jahreswechsel in allen Farben leuchten. Und ein begehrtes Motiv für Fotografinnen und Fotografen bieten. Die EZ sucht schöne Bilder vom Silvesterfeuerwerk und verlost eine hochwertige Flasche Sekt.











Link kopiert

Die Topografie im Kreis Esslingen bietet beste Voraussetzungen für eine schöne Aussicht am Silvesterabend. Und beste Ausgangsbedingungen für Fotografinnen und Fotografen, die das Feuerwerk zum Jahreswechsel einfangen wollen. Die Eßlinger Zeitung bittet Leserinnen und Leser, ihre schönsten Fotografien aus der Silvesternacht im Kreis Esslingen einzuschicken.

Ob vom Panoramaweg auf den Fildern auf Esslingen und Umgebung, von der Teck auf die umliegenden Täler oder von den vielen anderen Aussichtspunkten: In der Nacht auf den 1. Januar 2025 werden wieder zahlreiche schöne Fotos vom Feuerwerk im Landkreis entstehen. Die Eßlinger Zeitung will die schönsten Einsendungen am Neujahrstag unter Nennung der Fotografen und mit einem kleinen Text zum Bild online veröffentlichen. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird eine Flasche Sekt der Marke Kessler Hochgewächs verlost.

Wer mitmachen will, kann bis 1. Januar 2025, 10 Uhr, seine schönsten Fotos vom Silvesterfeuerwerk im Kreis Esslingen per E-Mail an lokales@ez-online.de einschicken. Die Bilddateien können nur im Format JPG und mit ausreichender Auflösung veröffentlicht werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten ihren Vor- und Nachnamen sowie ihre Adresse nennen. Und ein paar Worte dazu schreiben, wo das Foto entstanden ist und wie sie Silvester verbracht haben.