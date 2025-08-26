Verlobung: Superstars Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

1 Seit Jahren ein Paar - steht schon bald die Hochzeit an? (Archivbild) Foto: John Locher/AP/dpa

New York - Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram‑Post. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.

Die gegenwärtig wohl erfolgreichste Sängerin der Welt und der Star-Tight-End und Super-Bowl-Sieger der Kansas City Chiefs bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Bereits im Sommer 2023 hatte sich Kelce um die Aufmerksamkeit der Sängerin bemüht, nachdem er ein Konzert ihrer alle Rekorde brechenden "Eras Tour" besucht hatte.

In einem Podcast verriet der NFL-Star später, er habe Swift damals über ihr Umfeld kontaktiert – mit Erfolg. Nur wenige Monate später erschienen die beiden erstmals gemeinsam bei einer Afterparty zur TV-Show "Saturday Night Live" in New York. Bereits wenige Minuten nach Veröffentlichung des Posts hatten Millionen Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag gelikt. Er schickt sich an, einer der erfolgreichsten in der Geschichte des sozialen Netzwerks zu werden.

Treueste Fans voneinander

Seitdem zeigten sich Swift und Kelce regelmäßig öffentlich. Die Sängerin besuchte zahlreiche Footballspiele, oft in Begleitung von Familie oder prominenten Freunden. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Moment im November 2023, als Swift während eines Konzerts den Songtext von "Karma" in eine Liebeserklärung an Kelce abänderte: "Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt."

Auch privat wuchs das Paar offenkundig schnell zusammen. Die Familien beider Seiten wurden früh einbezogen – Weihnachten 2023 feierten Swift und Kelce gemeinsam mit ihren Eltern in Kansas City. Später verriet Kelce, sie verbinden ähnliche Werte: "Ihr Team ist ihre Familie", sagte er in einem Interview.

Eine Beziehung als Popkultur-Phänomen

Die Beziehung wurde im Laufe der Monate zunehmend ernster. Im Sommer 2024 trat Kelce erstmals bei einem Swift-Konzert auf die Bühne, wenig später postete Swift ein gemeinsames Foto mit Kelce und der britischen Königsfamilie. Ihre Zeit zu zweit verbringen Swift und Kelce derweil oft außerhalb des Scheinwerferlichts und fernab des Trubels.

Das Paar entwickelte sich rasch zu einem popkulturellen Phänomen – weit über Sport- und Musikfans hinaus wurde das Pärchen bekannt. Das könnte auch daran liegen, dass Swift und Kelce zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur besetzen: Stadion und Bühne.

Massentauglich - aber nicht ganz unpolitisch

In einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung bot das Paar eine seltene Form medialer Einigkeit – weitgehend gefeiert von Boulevardmedien, Talkshows und sozialen Netzwerken gleichermaßen. Ihre öffentliche Präsenz prägt öffentliche Debatten über Ruhm bis hin zu Geschlechterrollen und den Einfluss von Prominenz auf nationale Identitätsbildung.

Doch während viele Prominente in den USA politisch immer wieder klar Stellung beziehen, halten sich Swift und Kelce eher zurück - auch wenn die Sängerin im Wahlkampf Kamala Harris in einem Social-Media-Post unterstützte und dafür bekannt ist, für den rechtspopulistischen Präsidenten Donald Trump nicht allzu viel übrig zu haben. Damit schafft das Paar eine Gratwanderung, die sie massentauglich und kommerziell erfolgreich macht.