An wen Grace Jones in den 90ern ihr Herz verlor

8 Siggi D. mit seiner heutigen Frau auf Heimbesuch bei einem VfB-Spiel in Stuttgart. Foto: /privat

Wer ist der „Boyfriend“ aus Stuttgart, den Grace Jones bei den Jazz Open erwähnte? Wir haben mit ihm gesprochen. Siggi D. lebt heute als Tennislehrer in Seattle, denkt gern an seine Zeit mit der Pop-Ikone zurück, will aber nicht damit angeben.















In Stuttgart hatte die Diva einen „Boyfriend“, wie Grace Jones bei den Jazz Open auf dem Schlossplatz verriet. Das Publikum rätselte, wer das sein könnte. Ein Jahr lang währte die Beziehung, an die sich die weltberühmte Sängerin so gern zurückerinnert, dass sie die Liebe bei ihrem Konzert vor 7000 Besucherinnen und Besucher öffentlich machte. Nach der Show verriet die 75-jährige Pop-Ikone backstage im Neuen Schloss, wer es war. Ihr Ex-Freund, mit dem unsere Redaktion jetzt am Telefon gesprochen hat, bittet, seinen Nachnamen nicht zu nennen. Er wolle nicht im Mittelpunkt stehen und vor allem nicht mit seiner ehemaligen Freundin angeben.