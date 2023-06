In dieser Saison hatten die Profis des VfB Stuttgart kaum Verletzungspech

In den beiden Vorjahren landete der VfB Stuttgart in der Verletzungstabelle der Fußball-Bundesliga weit hinten. Diesmal beendet der Club die Saison in einem ganz anderen Bereich des Klassements.















Mit Hertha BSC und dem FC Schalke 04 hat der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich zwei Mannschaften hinter sich lassen können. Am Ende reichte Rang 16 für den Ligaverbleib, weil sich die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in den Relegationsspielen gegen den Zweitligisten Hamburger SV (3:0, 3:1) durchsetzte.

In einer anderen Rangliste zur Saison 2022/23 nehmen die Weiß-Roten dagegen eine deutlich bessere Platzierung ein: nämlich in der am Montag erschienen Verletzungstabelle. Diese veröffentlicht Fabian Siegel jährlich auf seiner Webseite fussballverletzungen.com. Der Journalist wertet die Verletzungsdaten der 18 Bundesligisten statistisch aus.

Der VfB ist ganz vorne mit dabei

Entscheidend sind letztlich die durchschnittlichen Ausfalltage pro Spieler. Die werden ermittelt, indem die Summe aller Ausfalltage (VfB: 986) durch die Anzahl der Spieler im Kader – bei den Stuttgartern wurde mit 33 gerechnet – dividiert werden. Die Weiß-Roten landen diesmal mit einem Wert von 29,88 unmittelbar vor Eintracht Frankfurt (30) und dem SC Freiburg (30,21) auf Rang zwei. Nur Union Berlin (18,45) hat noch weniger Ausfalltage pro Spieler – und zugleich den mit Abstand niedrigsten Wert der Liga.

Was auffällt: Auf den Plätzen 15 bis 17 reihen sich mit RB Leipzig (52,56), dem FC Bayern München (53,05) und Borussia Dortmund (55,32) die drei bestplatzierten Teams der Liga ein. Hinter ihnen liegt nur noch der FC Augsburg (71,85), der abgeschlagen am Tabellenende rangiert.

Auch wenn dem VfB mit Serhou Guirassy wochenlang der gefährlichste Offensivspieler fehlte – rein statistisch betrachtet ist die zweite Saison in Folge im Abstiegskampf nicht auf die Länge der Verletzungspausen der Spieler zurückzuführen. Die direkten Konkurrenten weisen einen Wert zwischen 42,07 (VfL Bochum) und – ausgenommen vom FCA – 51,49 (FC Schalke 04) auf.

Wo die Weiß-Roten seit 2019 landeten

Im Mittelfeld der Verletzungstabelle schloss der VfB Stuttgart die Runde in den vergangenen Jahren nie ab. Während er das Klassement in der Abstiegssaison 2018/19 mit den wenigsten Ausfalltagen pro Spieler (38,49) anführte, landete er in der ersten Spielzeit nach dem Wiederaufstieg auf dem vorletzten Rang (72,43). In der Vorsaison 2021/22 wiederholte der Verein diese Platzierung mit im Schnitt noch mehr Ausfalltagen pro Akteur (77, 81).