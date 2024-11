Verletztes Mädchen erinnert sich an nichts: Frau rettet 14-Jährige in Stuttgart aus dem Neckar

1 Am Berger Steg, hier zur Volksfestzeit, hat eine 26-Jährige eine Jugendliche aus dem Neckar gerettet. Foto: Jürgen Brand

Eine Jugendliche treibt in Bad Cannstatt im kalten Neckar. Eine Passantin springt ins Wasser und rettet sie. Doch die Polizei steht vor einem Rätsel: Niemand weiß, wie die 14-Jährige dort hingekommen ist – auch sie selbst nicht.











Es ist eine mysteriöse Geschichte, die sich da am 11. November abspielt. Auch zehn Tage später rätseln die Ermittler noch immer, was sich eigentlich genau zugetragen haben könnte an jenem Montag. Da hätte eine 14-Jährige, die im Kreis Ludwigsburg lebt, eigentlich dort in der Schule sein sollen. Doch sie wird in Stuttgart entdeckt – im Neckar treibend, verletzt, ohne Erinnerung.