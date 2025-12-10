Verletzter in Esslingen: Radler auf Überweg angefahren

1 Mit einem Rettungswagen ist der verletzte Radler ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolfoto) Foto: Nicolas Armer/dpa

Ein Radfahrer wird auf der Sirnauer Brücke in Esslingen von einem Auto erfasst und verletzt. Warum der Unfall passierte.











An den Einmündungen mehrerer Straßen auf die Sirnauer Brücke in Esslingen hat auch der Verkehr auf den Radstreifen entlang der Hauptstraße Vorfahrt. Doch bei einem Unfall am Dienstagabend hat ein Autofahrer laut Polizei diesen Umstand missachtet, woraufhin ein Radler verletzt wurde.

Dem Bericht zufolge ist ein 33-Jähriger kurz vor 18.30 Uhr mit seinem Auto über die Rampe von der Zeppelinstraße herkommend auf die Sirnauer Brücke gefahren. An der Einmündung habe er die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Radfahrers missachtet, der von Sirnau kommend auf dem Radüberweg in Richtung Oberesslingen unterwegs war.

Infolge der Kollision mit dem Pkw sei der 57-Jährige zu Boden gestürzt – und verletzt worden. Mit einem Rettungswagen sei er in eine Klinik gebracht worden.