Verletzte VfB-Fans auf Raststätte: Polizei sucht Zeugen zu Schlägerei zwischen VfB- und Eintracht-Fans

7 Die Polizei bei der Kontrolle der Fans. Foto: NonstopNews

Zwischen VfB- und Frankfurt-Fans kommt es am Samstag auf einer Autobahnraststätte in NRW zu einer Schlägerei, es gibt Verletzte. Vieles ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.











Nachdem es am Samstagabend auf der Raststätte Siegburg-West (NRW) offenbar zwischen Eintracht Frankfurt-Fans und Anhängern des VfB Stuttgart zu einer Schlägerei gekommen war, hat die zuständige Kölner Polizei nun weitere Informationen veröffentlicht und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, gingen am Samstagabend kurz nach 21 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei Siegburg ein, wonach es auf der Autobahnraststätte Siegburg-West zu einer Schlägerei zwischen Fußballfans gekommen sei. Zeugenaussagen zufolge sollen sich Fans der Frankfurter Eintracht, die sich wohl auf der Heimreise vom Spiel beim 1. FC Köln befanden, mit VfB-Fans, die ihrerseits auf dem Heimweg von der Partie beim BVB waren, geprügelt haben.

Die Schlägerei soll sich auf der Autobahnraststätte Siegburg-West ereignet haben. Foto: NonstopNews

Zeugen berichten von schwer verletztem Stuttgart-Fan

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, konnte an der Raststätte allerdings keine sich prügelnden Fangruppen entdecken. Allerdings nahmen sie die Verfolgung eines Reisebusses auf, in dem sich Fußballfans befanden. Kurze Zeit später stoppten die Beamten den Reisebus auf der Raststätte Logebachtal. Dort kontrollierten die Polizisten die Insassen, bei denen es sich um Fans des VfB Stuttgart handelte. Bei einigen Fans waren Blessuren zu erkennen, die offenbar von der Schlägerei herrührten. Zeugenberichte von einem schwer verletzten Stuttgart-Fan, der von Eintracht-Fans bewusstlos geprügelt worden sein soll und danach ins Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte der Polizeisprecher nicht bestätigen.

Polizeibeamte nahmen die Personalien aller Businsassen auf und befragten die Fans, bevor sie die Gruppe wieder entließen und der Reisebus seine Fahrt in Richtung Stuttgart fortsetzen konnte. Außerdem wertet die Polizei nun Videoaufzeichnungen aus. Von den Frankfurt-Anhängern fehlt bislang jede Spur. Von welcher Fangruppierung die Gewalt ausging und wie viele Personen bei der Auseinandersetzung verletzt wurden, muss noch ermittelt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 nach Zeugen.