Verletzte in Ostfildern: 18-Jähriger feuert Schreckschüsse ab

1 Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen einen 18-Jährigen nach einem Vorfall in Nellingen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

In einer Gaststätte in Ostfildern (Kreis Esslingen) soll ein 18-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Gegen den Heranwachsenden wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.











Link kopiert

Er soll in eine Gaststätte gegangen sein und Schüsse aus einer Schreckschusswaffe auf die Anwesenden abgefeuert haben: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen einen 18-Jährigen nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 22 Uhr am Herzog-Philipp-Platz in der Ostfilderner Parksiedlung. Der Heranwachsende steht im Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Wie die Polizei berichtet, soll der Heranwachsende gegen 22 Uhr durch die offene Eingangstüre das Lokal betreten und wortlos mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse in Richtung der dort Anwesenden abgegeben haben. Danach sei er zu Fuß geflüchtet. Der 18-Jährige sei wenig später an seiner Wohnanschrift aufgegriffen worden. Auch die Schreckschusswaffe sei sichergestellt.

Wohl keine Verbindung zur Schussserie

Zwei der im Lokal anwesenden Gäste und der Wirt erlitten dem Bericht zufolge ein Knalltrauma. Sie konnten aber wohl nach einer ersten Untersuchung vor Ort durch den Rettungsdienst selbst in ärztliche Behandlung gehen. Der Verdächtige sei polizeibekannt, er wurde am Freitagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Als Motiv vermuten die Ermittler einen persönlichen Streit. Hinweise auf Verbindungen mit der Schussserie in der Region lägen derzeit nicht vor. In Ostfildern waren 2023 im Dezember und im Oktober Schreckschüsse abgegeben, im Februar mit scharfer Munition gefeuert worden. Diese Vorfälle sieht die Polizei aber mittlerweile als Teil der Auseinandersetzungen zweier rivalisierender Banden.