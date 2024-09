Verletzte in Hochdorf: 50-Jährige fällt bei Arbeiten an Dachkante von Baugerüst

1 Die Frau stand auf einem Baugerüst und arbeitete an der Dachkante. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Eine 50 Jahre alte Frau ist am Dienstag infolge eines Unfalls in Hochdorf (Kreis Esslingen) verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat sie am Dienstagabend an der Dachkante eines Hauses gearbeitet und ist dabei von einem Baugerüst gestürzt.











Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 50-Jährige am Dienstagabend im Breitwiesenweg in Hochdorf erlitten. Wie die Polizei berichtet, arbeitete die Frau gegen 19.45 Uhr an der Dachkante eines Hauses und stand hierzu auf einem Baugerüst. Dabei sei sie offenbar rückwärts gelaufen und am Übergang vom Haus zur Garage auf eine etwa eineinhalb Meter darunter montierte Planke gestürzt.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften angerückt gewesen sei, habe die Verletzte mit Hilfe einer Drehleiter gerettet. Die Frau sei anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.