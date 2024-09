Verletzer in Aichtal: Jugendliche auf Wiese verunglückt

1 Die Polizei ist am Montagnachmittag zu einem Unfall nach Aichtal gerufen worden. Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Drei Jugendliche sind beim Fahren auf einer Wiese in Aichtal verunglück. Die Jugendlichen waren mit einem Transportfahrzeug unterwegs.











Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind nach Angaben der Polizei bei einem Unfall am Montagnachmittag verletzt worden. Wie bislang bekannt wurde, waren die drei Jugendlichen kurz vor 16.30 Uhr auf einem Kubota-Transportfahrzeug auf einer Wiese im Bereich der Straße Am Baiersbach unterwegs, als das Fahrzeug an einem Gefälle umkippte, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Einer der Jugendlichen wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.