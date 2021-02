1 Das war’s. In dieser Saison werden die Bälle nicht mehr gebraucht. Foto: /Herbert Rudel

Der Verband reagiert auf die Beschlüsse der Politik. Die Fußballer hoffen auf einen Spielbetrieb spätestens im Mai.

Esslingen - In der Verbandszentrale des Handball-Verbandes Württemberg (HVW) war man vorbereitet. Was nicht allzu schwer war, denn in welche Richtung die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom Mittwoch gehen würden, war seit einigen Tagen absehbar: Der Lockdown wird über den 14. Februar hinaus verlängert. So stellte der HVW – parallel zu seinen Partnerverbänden in Baden und Südbaden – schon am Donnerstagmorgen eine kurze Meldung auf seine Homepage, in der den Vereinen mitgeteilt wurde, womit ohnehin fast alle seit Wochen gerechnet hatten: Die Spielrunde 2020/2021 ist von der Baden-Württemberg Oberliga abwärts beendet, es gibt keine Wertung und damit auch keine Auf- und Absteiger. Eine ausführliche Pressemitteilung verschickte der HVW dann ein paar Stunden später, fast zeitgleich mit den Kollegen des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV). Für die Fußballer ist die Nachrichtenlage eine andere: Zwar betrachtet auch der WFV die Durchführung einer regulären Runde für „unzumutbar“. Aber: „Wichtigstes Ziel bleibt die sportliche Ermittlung von Auf- und Absteigern und die Vermeidung einer Annullierung.“