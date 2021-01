1 Die Abiturientin Antonia Hamann mit Tablet an ihrem Schreibtisch – so sieht Schule für sie seit Monaten aus. Foto: privat

Der aktuelle Abiturjahrgang steht kurz vor den Abschlussprüfungen – und das mitten im Lockdown. Doch die Prüfungen sind für die Schüler nur das Ende von eineinhalb Jahren Ausnahmezustand. Wie geht es danach mit dem „Corona-Abi“ in der Tasche weiter?

Weil im Schönbuch - London, Argentinien, und dann die Welt. So war der Plan. Nach London wäre Antonia Hamann vergangenen Sommer gefahren, auf Studienfahrt ihres Abiturjahrgangs. In Argentinien wäre sie eigentlich gerade mit ihrer Familie, eine Rundreise mit einem Besuch bei Verwandten. Die wollte die 17-Jährige dann nach dem Abi noch mal besuchen und dann vor dem Beginn eines Jurastudiums noch ein Jahr lang weiter durch die Welt reisen. All das war und ist nun wegen der andauernden Corona-Pandemie nicht mehr möglich.