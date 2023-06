1 Auf dem Bahnhofsgelände in Neuhausen sind Eidechsen umgesiedelt worden. Foto: Ines Rudel

Die Verlängerung der S 3 nach Neuhausen rückt näher. Die Stuttgarter Straßenbahnen informieren nun die betroffenen Bürgerinnen und Bürger über die Bauarbeiten.















Der Baubeginn für die Verlängerung der S-Bahn von Bernhausen nach Neuhausen rückt näher. „Einen genauen Termin haben wir noch nicht“, sagt Birgit Kiefer, die Pressesprecherin der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). „Angedacht ist der Spatenstich in der zweiten Septemberhälfte.“ Um die betroffenen Menschen umfassend und frühzeitig über das Bauprojekt der S 3 zu informieren, plant das Unternehmen Informationsabende. Der erste findet statt am Mittwoch, 21. Juni, um 18.30 Uhr im Saalbau in Neuhausen, Kirchstraße 4.