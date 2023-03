Baltmannsweiler E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz von einem E-Scooter in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) hat sich ein Mann in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt. Zeugen fanden den beschädigten Roller am Morgen, der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.