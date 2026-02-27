1 Vor dem VfB-Spiel staute sich der Verkehr in der Wagenburgstraße. Manche Busfahrer nutzten ihre Spur, manche nicht. Foto: Sebastian Steegmüller

Der angeordnete Rückbau einer Busspur in der Wagenburgstraße sorgt für Kritik. Die Stadt verteidigt ihr Handeln, die Umsetzung verzögert sich aber wegen des Schienenersatzverkehrs.











Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte die Stadt scharf für den Rückbau einer kaum genutzten Busspur in der Wagenburgstraße im Stuttgarter Osten kritisiert und die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme angezweifelt. Thomas Baur, Sprecher des Kreisverbands Stuttgart, sieht in der fehlenden Abstimmung mit dem Regierungspräsidium ein Versäumnis. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik bezog Ordnungsbürgermeister Clemens Maier am Dienstag Stellung zu dem Vorwurf. „Die Busspur war nur testweise ein Teil des Luftreinhalteplans, sodass auch eine Rückführung rechtlich möglich ist.“ Diese Auffassung bekräftigte auch Cornelia Diehl von der städtischen Straßenverkehrsbehörde, indem sie mehrfach den temporären Charakter der Maßnahme hervorhob.