Verkehrsunglück: Unfall mit drei Toten - Hinweise auf Alkohol

1 Der Unfallwagen liegt auf dem Abschlepper. Foto: David Breidert/dpa

Am frühen Montagmorgen kommt im Süden von Sachsen-Anhalt ein Auto von der Straße ab, drei junge Menschen sterben. Die Polizei geht einem konkreten Verdacht nach.











Naumburg - Bei einem schweren Autounfall sind im Süden von Sachsen-Anhalt drei junge Menschen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto, in dem insgesamt fünf Personen saßen, in der Nacht zu Montag auf einer Landstraße bei Naumburg in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Auto sei einen Hang hinabgestürzt und gegen einen Baum geprallt.

Zwei 19-jährige Frauen sowie ein 21-jähriger Mann starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Die 18-jährige Beifahrerin und der 43 Jahre alte Fahrer seien leicht verletzt worden.

Bei dem Fahrer hätten Polizeibeamte Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt. Das Ergebnis der Blutentnahme stehe aber noch aus, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Montagvormittag.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten noch an. Nach aktuellem Kenntnisstand sei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. Die Landstraße 204 blieb aufgrund der Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt.