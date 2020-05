1 Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Unter Alkoholeinfluss ist ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes in der Nacht auf Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen.

Weilheim/Teck - Am frühen Mittwochmorgen hat sich laut Polizei zwischen Hepsisau und Ziegelhütte ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 37-Jähriger war gegen 00.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1212 von Hespisau in Richtung Ziegelhütte unterwegs, als er in einer scharfen Kurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Er beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb der 37-Jährige unverletzt. Die Polizei vermutet, dass die Ursache für den Unfall eine nicht angepasste Geschwindigkeit ist sowie die Alkoholeinwirkung. Denn bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten Alkoholeinfluss festgestellt. Nach einer Blutabnahme musste der 37-Jährige seinen Führerschein abgebe. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der entstandene Schaden am Auto beziffert die Polizei mit etwa 5300 Euro.