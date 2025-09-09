Verkehrsunfall: Verletzte und hoher Sachschaden bei Frontalzusammenstoß in Weinstadt

1 Bei dem Unfall zwischen den Weinstädter Teilorten Strümpfelbach und Endersbach wurden zwei Menschen verletzt (Symbolfoto). Foto: Stefan Puchner/dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Dienstag in Weinstadt zwei Menschen verletzt worden. Der Unfallverursacher war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.











Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Straße zwischen den Weinstädter Teilorten Strümpfelbach und Endersbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Peugeot-Fahrer gegen 16 Uhr von Strümpfelbach in Richtung Endersbach unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve sei er auf Höhe der Einmündung Seemühle aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten. Dort stieß er frontal mit dem Smart einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammen.

Der Unfallverursacher wurde laut der Polizei leicht, die Smart-Fahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei mit insgesamt rund 70 000 Euro beziffert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Straße war zeitweise voll gesperrt und ab 17.15 Uhr zunächst halbseitig befahrbar. Neben zwei Rettungsfahrzeugen und einem Notarztwagen war die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.