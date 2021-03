1 Das Auto des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt einer 41-Jährigen missachtet und ist mit ihrem Wagen kollidiert. Dabei ist ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden.

Leinfelden-Echterdingen - Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Christophstraße / Untertorstraße ereignet. Wie die Polizei mitteilt war ein 36-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf der Untertorstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Christophstraße missachtete er die Vorfahrt eines anderen Pkws, der auf der Christophstraße stadtauswärts fuhr. Dessen 41-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Das Auto des 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa etwa 7.000 Euro.