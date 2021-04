Verkehrsunfall in Wolfschlugen

5 Der Mann musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann

Ein 61-jähriger Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf einer Landstraße bei Wolfschlugen (Kreis Esslingen) mehrfach mit seinem Pkw überschlagen. Die Polizeibeamten fanden mehrere Flaschen Alkohol in seinem Wagen. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,5 Promille.

Wolfschlugen - Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 1205 bei Wolfschlugen mehrfach mit seinem Pkw überschlagen. Er konnte sein Auto nach dem Unfall selbstständig verlassen, teilte die Polizei mit.

Mehrere Flaschen Alkohol im Wagen

Der 61-jährige Autofahrer geriet um kurz vor 16 Uhr am Ende einer langgezogenen Linkskurve zunächst auf die Gegenfahrspur, fuhr dann über den Straßengraben und überschlug sich dann mehrfach in einem angrenzenden Feld. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Mann blieb nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei unverletzt. Die Beamten stellten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch fest und fanden zudem mehrere, zum Teil leere Flaschen alkoholischer Getränke in seinem Wagen. Ein Atemtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,5 Promille.

Landstraße voll gesperrt

Deshalb musste der Mann sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Der 61-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an seinem Wagen schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt.