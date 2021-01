1 Beim Abbiegen kracht ein junger Autofahrer in ein an der Ampel wartendes Fahrzeug. (Symbolbild) Foto: dpa/Malte Christians

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag in Wernau (Kreis Esslingen) in ein anderes Fahrzeug gekracht. Der junge Mann war betrunken und musste seinen Führerschein abgeben.

Wernau - Unter Alkoholeinfluss hat ein 21 Jahre alter Mann am Samstagabend in Wernau einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollte er mit seinem Auto gegen 20 Uhr von der Gottlieb-Wolfer-Straße in die Kirchheimer Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen das Auto eines 33-Jährigen, der dort an einer Ampel wartete.

Die Polizei stellte fest, dass der Unfallverursacher betrunken war. Er musste seinen Führerschein abgeben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.