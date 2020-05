1 Die Jugendlichen sind laut Polizei ungebremst in die Einmündung in Wendlingen gefahren. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Am Donnerstag hat es laut Polizei einen Verkehrsunfall in Wendlingen gegeben. Zwei Rollerfahrer haben die Verkehrsschilder missachtet.

Wendlingen - Am Donnerstagnachmittag hat sich laut Polizei ein Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofstraße/Behrstraße in Wendlingen ereignet, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 16-Jähriger war um 15.30 Uhr mit einem 17-Jährigen auf einem Roller unterwegs. Dabei missachtete er die Verkehrsschilder und fuhr ungebremst in die Einmündung. Die beiden Rollerfahrer prallten auf das Auto eines 43-jährigen Fahrers, der an dieser Stelle Vorfahrt hatte. Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei der polizeilichen Kontrolle konnte der 16-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein vorweisen, auch hatte er laut Polizei versucht das Rollerkennzeichen und die Fahrzeugpapiere zu verstecken. Gegen ihn wurde eine Anzeige gestellt.