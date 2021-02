Nürtingen Randalierer hält Autos an und schlägt auf Fahrzeuge und Fahrer ein

Ein 38-Jähriger attackierte am Dienstagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrere Autos und auch einen Fahrer. Bei der Festnahme leistete er so großen Widerstand, dass die Polizei Pfefferspray einsetzen musste.