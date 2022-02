1 Das Mädchen zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Am Mittwochmorgen wollte ein neunjähriges Mädchen die Lindachstraße in Weilheim (Kreis Esslingen) mit einem Tretroller überqueren und ist in der Folge von einem Auto erfasst worden. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht.















Link kopiert

Weilheim - Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwochmorgen in der Lindachstraße in Weilheim (Kreis Esslingen) angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wollte das Mädchen mit ihrem Tretroller gegen 8.30 Uhr im Bereich einer Fußgängerbrücke die Lindachstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Bissinger Straße langsam heranfahrenden Auto einer 27-Jährigen. In der Folge stürzte die Neunjährige zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde von ihren Eltern in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro.