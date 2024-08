Verkehrsunfall in Stuttgart-West: Mercedes stößt mit Stadtbahn zusammen

1 Im Stuttgarter Westen kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Foto: Jana Gäng

Aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Schlossstraße sind die Stadtbahnlinie U2 und U9 am Sonntagmittag in beide Richtungen rund eine Stunde lang unterbrochen gewesen. Eine 74-jährige Autofahrerin wird leicht verletzt.











Mal eben verbotswidrig über die Stadtbahngleise abbiegen. Ein Fehler, den schon viele Verkehrsteilnehmer in der Landeshauptstadt begangen und anschließend bereut haben – zuletzt eine 74 Jahre alte Mercedes-Fahrerin am Sonntagmittag im Stuttgarter Westen.

Die Frau war um 13.35 Uhr in der Schlossstraße in Richtung Berliner Platz unterwegs, als sie auf Höhe der Silberburgstraße verbotswidrig nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah sie eine von hinten nahende Stadtbahn der Linie U2. Es kam zur Kollision. Die 74-Jährige wurde leicht verletzt, Rettungssanitäter versorgten sie zunächst vor Ort und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl ihr Beifahrer als auch alle Insassen in der Stadtbahn blieben nach Polizeiangaben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Stadtbahnlinien U2 und U9 sind unterbrochen. /Jana Gäng

Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung des Mercedes kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund des Zusammenstoßes waren die Stadtbahnen der Linien U2 und U9 rund eine Stunde lang unterbrochen. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG hat unter anderem einen Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet, außerdem wurde empfohlen, auf Busse der Linie 41 und 42 umzusteigen.