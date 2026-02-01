Verkehrsunfall in Stuttgart-Nord: Lamborghini kracht am Pragsattel gegen Betonwand – ein weiterer Unfall folgt

1 Am Sonntagabend kam es in Stuttgart-Nord zu einem Unfall mit einem Lamborghini (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar

Am späten Sonntagabend ereignet sich in Stuttgart-Nord ein Verkehrsunfall mit einem Lamborghini. In der Folge kommt es zu einem weiteren Unfall. Was bisher bekannt ist











Ein Lamborghini-Fahrer hat am Sonntagabend in Stuttgart-Nord einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr am Pragsattel. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Lamborghini-Fahrer alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug in eine Betonwand gekracht. Ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt hat, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Durch den Unfall kam es zu einem zweiten Unfall, bei dem weitere Fahrzeuge beteiligt waren, da diese abbremsen mussten.

Update: Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand allerdings hoher Schaden. Hier geht es zur aktuellen Meldung.

Zur Höhe des Sachschadens hat die Polizei noch keine genauen Angaben gemacht, rechnet aufgrund des Lamborghinis jedoch mit einer hohen Schadenssumme.

Verletzt wurde bei dem Unfall nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Polizei ist derzeit vor Ort und führt die Unfallaufnahme durch (Stand: 22.08 Uhr). Weitere Informationen folgen.