Verkehrsunfall in Schlaitdorf

1 Der 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Samstagmorgen B 27 in Fahrtrichtung Tübingen mit seinem Auto zunächst die Kontrolle verloren, prallte gegen einen Reisebus und ist dann gegen einen Leitpfosten gefahren.















Schlaitdorf - Am Samstag um 22.45 Uhr hat sich auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen, kurz nach der Aichtalbrücke, ein Unfall ereignet, durch den ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro entstanden ist. Ein 28-Jähriger wollte einen anderen Autofahrer überholen und geriet dabei mit seinem Wagen ins Schleudern. Dabei prallte er mehrfach gegen einen fahrenden Reisebus und fuhr gegen einen Leitpfosten, bevor sein Fahrzeug zum Stehen kam.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 28-jährige Autofahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und sein Auto musste abgeschleppt werden. Weitere Personen sind bei dem Unfall nicht verletzt worden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.