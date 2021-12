6 Der 29-Jährige Autofahrer bemerkte zu spät, dass die Fahrerin vor ihm abbremste und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Foto: SDMG/Kohls

Ein 29-Jähriger hat am Montagnachmittag in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) nach einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Auto verloren, prallte gegen einen Bordstein und überschlug sich. Der Schaden beträgt etwa 12 000 Euro.















Link kopiert

Ostfildern-Ruit - Am Montagnachmittag ist es in unmittelbarer Nähe der Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 29-Jähriger Autofahrer zu spät, dass eine 45 Jahre alte Fahrerin vor ihm abbremste, versuchte auszuweichen und prallte gegen ihr Auto und anschließend gegen einen Bordstein. Dabei überschlug sich sein Wagen und er blieb auf dem Dach liegen. Der Schaden beträgt etwa 12 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.