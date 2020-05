1 Ein Fahrradfahrer hatte die Vorfahrtsregel nicht beachtet und ist mit einem Auto zusammengestoßen. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Am Samstagabend ist in Owen ein Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Radfahrer musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Owen - Am Samstagabend hat sich laut Polizei an der Kreuzung Neue Straße/Brühlstraße in Owen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen ist. Als Ursache meldet die Polizei, dass der Fahrradfahrer die rechts-vor-links-Regel missachtet hat. Ein 42-Jähriger war am Samstag mit seinem Rennrad auf der Neue Straße aus Richtung Kirchheim kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Brühlstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel-Fahrers. Der 41-Jährige Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, sodass der Fahrradfahrer frontal gegen das Auto prallte. Er musste zur ambulanten Behandlung in eine Krankenhaus gebracht werden, der Opel-Fahrer wurde nicht verletzt.