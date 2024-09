Verkehrsunfall in Ostfildern: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – 41-Jähriger leicht verletzt

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Am Dienstagnachmittag ist es in Ostfildern (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Lkw und ein Auto in einem Kreuzungsbereich zusammengestoßen sind. Ein 41-Jährige wurde in der Folge leicht verletzt.











Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Ostfildern. Kurz nach 14.30 Uhr ist nach Angaben der Polizei ein 47-Jähriger mit einem Lkw von der Autobahnanschlussstelle herkommend gefahren und wollte im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße nach links in Richtung Plieningen abbiegen.

Dort sei er mit dem Auto eines 41-Jährigen zusammengestoßen, der auf der Landesstraße in Richtung Scharnhausen unterwegs gewesen sei. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst habe sich vor Ort um ihn gekümmert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 8000 Euro. Das Auto sei abgeschleppt worden.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Ampelschaltung an der Kreuzung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. Außerdem bittet die Verkehrspolizei Esslingen den noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, der an der Unfallstelle kurz angehalten und den Lkw-Fahrer unterstützt hatte, um Kontaktaufnahme.