Verkehrsunfall in Ostfildern: Sechsjähriger wird verletzt

Ein Junge ist beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs am Dienstagmorgen von einem Auto angefahren worden. Er wurde zur weiteren Versorgung in eine Krankenhaus gebracht.











Bei einem Verkehrsunfall in Ostfildern ist ein sechsjähriger Junge nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben war ein 53-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.50 Uhr mit seinem Auto auf der Scharnhauser Straße in Richtung der Ortsmitte von Ruit unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Otto-Vatter-Straße übersah der Pkw-Lenker offenbar den Jungen, der auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Der Sechsjährige wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden ist laut der Polizei bei dem Verkehrsunfall nicht entstanden.