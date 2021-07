1 Die Pedelec-Fahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine Radfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) verletzt worden. Ein Mercedes Vito Fahrer hatte ihr die Vorfahrt genommen.

Ostfildern - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kam es auf der Kreuzung von Jusistraße, Denkendorfer Straße und Vogelsangstraße zu einer Kollision zwischen einem Mercedes Vito-Fahrer und einer Pedelec-Fahrerin. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16:50 Uhr. Die 53-jährige Pedelec-Fahrerin wollte aus der Jusistraße geradeaus über die Denkendorfer Straße in die Vogelsangstraße fahren. Der 31-jährige Vito-Fahrer wollte aus der Vogelsangstaße kommend nach links in die Denkendorfer Straße abbiegen. Der 31-jährige missachtete dabei die Vorfahrtsregeln und erfasste mit seinem Vito die Pedelec-Fahrerin. Diese wurde in der Folge des Unfalls aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.